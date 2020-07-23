В Тавде корова провалилась в выгребную яму – ее доставали три часа (ФОТО)

В городе Тавде корова провалилась в выгребную яму. Животное угодило в канализационный люк во дворе дома № 5 на улице Линейной. Быстро найти хозяина не удалось, а вызволять ее пришлось специалистам сразу нескольких специальных служб. В течение трех часов сотрудники МЧС России по Свердловской области, Тавдинских инженерных систем, Водотеплосетей, Единого агентства заказчика и отдела полиции Тавды доставали животное из ямы. В конце концов, оно было спасено.

«Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили, что сотрудники ведомства после спасательной операции помогли отмыть корову от содержимого выгребной ямы.

«Убедительная просьба к собственникам сельскохозяйственного скота: организовывайте выгул животных под присмотром. УК и спасатели могут выставить счет собственнику коровы за мероприятия по ее вызволению и восстановлению выгребной ямы», – прокомментировал глава Тавды Виктор Лачимов.

Фото предоставлено газетой «Тавдинская правда»

Екатеринбург, Елена Сычева

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