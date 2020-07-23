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Четверг, 23 июля 2020, 15:20 мск

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«Уральские авиалинии» запустили страховку от заражения коронавирусом на борту

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала предлагать своим пассажирам страховой полис Anticovid. С сегодняшнего дня его можно купить вместе с авиабилетом и добавить услугу с помощью сервиса «Управление заказом».

Страховка от коронавируса стоит 220 рублей, в случае заражения выплата может составить до 1 миллиона рублей. Полис действует в течение 14 дней с даты перелета. Если пассажира впоследствии госпитализируют с диагнозом Covid-19, ему полагается фиксированная выплата 30 тысяч рублей. В случае отмены рейса стоимость страховки возвращается полностью. Продукт был разработан совместно с компанией «Альфа Страхование»

«Мы заботимся о вашем здоровье и строго следуем всем рекомендациям по профилактике Covid-19, чтобы вы чувствовали себя в безопасности на протяжении всего полета с нами. Воздушные суда, включая кабины и салоны, проходят обязательную дезинфекцию перед каждым рейсом, а система фильтрации воздуха в самолете не позволяет инфекции распространиться», – говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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