В Екатеринбурге заметили известного гастролера-афериста

В Екатеринбурге горожане заметили известного гастролера-афериста. Мужчина, которого судят за мошенничество в Новом Уренгое, продолжает заниматься незаконными сборами – как правило, в общественном транспорте или на улицах он просит денег на лечение больных детей, используя фотографии реальных людей из интернета. «Заходит в автобус и говорит: «Люди! Стою на коленях перед вами и перед Богом! Умоляю вас спасти мою больную доченьку!» Актерище»! – написал в фейсбуке Егор Бычков.

По его данным, мужчину зовут Алексей Степанов. В марте этого года в отношении человека, чье фото опубликовал Бычков, действительно начался суд в Новом Уренгое по делу о мошенничестве. Степанов собирал деньги на лечение тяжелобольных детей и присваивал их. Подобные схемы он прокручивал в Ноябрьске, Новом Уренгое, Ижевске, Архангельске, Кирове, Орле, Владивостоке, Томске, Новосибирске и так далее.

Интересно, что местная пресса предупреждала жителей о визите Степанова в город. Так было, например, в Ноябрьске. Жители довольно быстро разоблачили его, но тогда он придумал свою версию: «Я, Алексей Степанов, я не являюсь мошенником, я артист, который дарит счастье деткам из детских домов, в вашем городе я выступал в детском доме «Семья» и подарил детям подарки на сумму 16 000 руб., об этом есть чеки и документы. Да, я клеил объявления и собирал деньги на ребенка, которого по сути нет, но собирал с целью подарить праздник деткам в другом городе, после вашего города я прекращаю такие сборы и начинаю жизнь с нового листа, продолжая помогать деткам», – приводит слова Степанова «Российская газета».

Кстати, в 2019-м он действительно приходил в детский дом в образе клоуна, показал детям несколько сценок, подарил сладости, а на прощание сделал с воспитанниками фотографию, которую разместил у себя в соцсетях и продолжил собирать деньги для больных и сирот.

После того, как на него завели уголовное дело на Ямале, Степанов, представлявшийся сотрудником фонда «Счастливый мир» (представители организации выступили с официальным заявлением, что не имеют отношения к мужчине), стал, представляясь сотрудником полиции, писать письма партнерам и попечителям фонда, угрожая уголовным делом.

Добавим, что Степанову была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, поэтому он может передвигаться по стране.

В Екатеринбург, Елена Сычева

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