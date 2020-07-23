У матери-одиночки с семью детьми пропал один из сыновей (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 11-летнего Максима Минина, ученика пятого класса коррекционной школы, живущего на улице Полюсной в поселке Кирпичном.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, с заявлением об исчезновении мальчика ночью обратилась его мать, которая одна воспитывает семерых детей. Женщина пояснила, что накануне днем сын ушел гулять и не вернулся.
Мальчику на вид 11-12 лет, рост 140-150 см, волосы русые, худощавого телосложения. В день пропажи на нем были серые штаны и серая футболка.
Ребенок нуждается в медицинской помощи. Ранее он уже уходил, но быстро возвращался.
Всех, кто, возможно, видел этого мальчика, просят позвонить в дежурную часть отдела полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-64-02, либо в группу розыска: 8 (3435) 97-64-78 или на линию 02.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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