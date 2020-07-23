На закрытом от СМИ заседании правительства обсудили, когда начинать обучение в школах

Сегодня на заседании правительства Свердловской области обсуждался вопрос о том, когда и в каком формате начинать обучение в школах. Прессу на заседание не пустили, ссылаясь на коронавирус, трансляции также не было, однако «Новый День» узнал от источника, к какому варианту склоняются чиновники.

Предполагается, что учебный год в школах начнется в очном режиме, не единовременно, а с постепенным заполнением графика, количество уроков будут по возможности сокращать за счет роста объемов домашнего задания. Линеек не будет. Обязательно у всех будут проверять температуру. Пока в планах начать учебу с 1 сентября, но дата может быть скорректирована. Последнее официально подтвердили в департаменте информационной политики.

«На сегодняшний день в Свердловской области предпринимаются все меры, чтобы 1 сентября школьники встретили День знаний в традиционном формате. Однако все решения, касающиеся начала нового учебного года в регионе, будут приниматься на основе анализа эпидемиологической обстановки», – сообщили в ДИПе. Там добавили, что сегодня на совещании глава минобразования Юрий Биктуганов рассказал о ходе приемки школ надзорными органами в части требований противопожарной, антитеррористической и санитарной безопасности. Все идет по графику, уже признаны готовыми к началу учебного года 297 школы в Свердловской области. Предполагается, что приемка всех образовательных учреждений завершится к 15 августа. В ДИПе напомнили, что ранее было официально разрешено начать учебный год на две недели позже тем школьникам, которые отправятся на отдых в загородные лагеря в последнюю смену этого сезона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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