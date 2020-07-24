В Екатеринбурге продадут лимитированную коллекцию футболок чемпиона UFC Петра Яна и RCC Sport

Российский чемпион UFC Петр Ян создал лимитированную коллекцию футболок под брендом Petr Yan & RCC Sport. В линейке пять принтов, собранных из имени, прозвища бойца – No Mercy (беспощадный) – и логотипа клуба «Архангел Михаил», который он представляет. Всего в продаже появится 250 футболок.

Как сообщили в пресс-службе бойцовского клуба, сейчас весь тираж находится в производстве, и через две недели он приедет в Екатеринбург. Футболки будут продаваться в Академии единоборств РМК, которую в 2018 году основал Игорь Алтушкин.

Для RCC Sport это не первый опыт работы с известными спортсменами, так, в прошлом году уральский бренд создал совместную коллекцию костюмов с легендой бокса Роем Джонсом-младшим. Тогда это сотрудничество привело к совместному турниру на базе академии, который транслировали на каналах UFC TV и ESPN.

Напомним, Петр Ян 12 июля одержал досрочную победу над бразильцем Жозе Альдо и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. После возвращения домой Петр получил подарок от Игоря Алтушкина – автомобиль Mercedes.

Петр Ян в Екатеринбурге

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 24.07.20

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