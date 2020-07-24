«Среди пилотов и бортпроводников заболевших нет», – в «Уральских авиалиниях» рассказали о случаях Covid-19 в компании

С начала пандемии в авиакомпании «Уральские авиалинии» было зарегистрировано пять случаев коронавируса среди сотрудников авиационно-технического центра в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе перевозчика, ни о какой вспышке инфекции речи не идет. Положительные результаты на Covid-19 были выявлены полтора месяца назад. Всего в АТЦ работает более 600 сотрудников. Случаев заражения в головном офисе «Уральских авиалиний», а также среди пилотов и бортпроводников не было.

«Авиакомпания строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения вируса. На всех объектах введен масочный режим, организована бесконтактная термометрия и обработка рук. Все сотрудники «Уральских авиалиний» регулярно проходят тестирование на коронавирус методом ПЦР. Кроме того, в помещениях проводится ежедневная дезинфекция поверхностей, размещены памятки по профилактике распространения Covid-19», – рассказали в пресс-службе УА.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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