«Среди пилотов и бортпроводников заболевших нет», – в «Уральских авиалиниях» рассказали о случаях Covid-19 в компании

С начала пандемии в авиакомпании «Уральские авиалинии» было зарегистрировано пять случаев коронавируса среди сотрудников авиационно-технического центра в Екатеринбурге. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе перевозчика, ни о какой вспышке инфекции речи не идет. Положительные результаты на Covid-19 были выявлены полтора месяца назад. Всего в АТЦ работает более 600 сотрудников. Случаев заражения в головном офисе «Уральских авиалиний», а также среди пилотов и бортпроводников не было.
«Авиакомпания строго выполняет все рекомендации Роспотребнадзора по предупреждению распространения вируса. На всех объектах введен масочный режим, организована бесконтактная термометрия и обработка рук. Все сотрудники «Уральских авиалиний» регулярно проходят тестирование на коронавирус методом ПЦР. Кроме того, в помещениях проводится ежедневная дезинфекция поверхностей, размещены памятки по профилактике распространения Covid-19», – рассказали в пресс-службе УА.
Екатеринбург, Валентина Ярославцева
Екатеринбург. Другие новости 24.07.20
Екатеринбургский зоопарк открывается после карантина. / В Екатеринбурге продадут лимитированную коллекцию футболок чемпиона UFC Петра Яна и RCC Sport. / От коронавируса умер известный фотограф Илья Строков. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube