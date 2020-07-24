Депутаты «по совместительству» будут работать в заксо шесть дней в месяц

В свердловское заксо внесен законопроект, уточняющий права депутатов, которые трудятся там по совместительству, без отрыва от основного места работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такой закон необходимо принять для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным законом от 24 апреля 2020 года. Федеральный закон гарантирует, что за депутатом-совместителем сохраняется основное рабочее место, а областной закон должен установить, сколько рабочих дней в месяц нужно народному избраннику для исполнения своих депутатских обязанностей. Федералы дают временной лаг в четыре рабочих дня – от двух до шести. В Свердловской области решили, что депутаты нашего заксо должны заниматься депутатской деятельностью шесть рабочих дней в месяц.

Уведомления о вызове в заксо для предъявления по основному месту работы депутаты будут подписывать у спикера Людмилы Бабушкиной или председателя своего профильного комитета. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Добавим, что его авторами являются депутаты Владимир Никитин, Александр Коркин, Владимир Смирнов. Профильный комитет рассмотрит законопроект уже в ближайший понедельник, 27 июля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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