В Екатеринбурге открываются бассейны. Поплавать могут и дети, и взрослые, но сохраняется запрет для тех, кому за 65 лет. Бассейн «Университетский» заработал накануне, в справочной корреспонденту «Нового Дня» рассказали, на сеанс допускаются максимум 15 человек, предварительной записи нет, так что пустят тех, кто пришел первым.

На сайте «Юности» опубликовано приглашение записывать детей в групп, запись стартовала с полудня сегодняшнего дня, но на все ближайшие даты значится «нет мест». Действительно ли все места заняты и могут ли прийти взрослые, уточнить не удалось – на телефонные звонки в бассейне никто не отвечает. «Калининец» обещает открыть бассейн со следующей недели, посетители с признаками ОРВИ допускаться не будут.

Не все спорткомплексы дождались разрешения на работу. «Правительство постоянно сдвигало сроки, мы надеялись работать весной, ждали до последнего», – рассказали в спортцентре «Верх-Исетский». Еще в мае они слили бассейны, откроются только с 1 сентября. Абонементы заморожены. В СК «Локомотив-Изумруд» также занимаются профработами и заработают с сентября. Также пока не планируется открытие чаши в Уральской футбольной академии. Выяснить, заработают ли бассейны во Дворце Молодежи и «Динамо», не удалось, на сайтах этих спортивных центров нет никакой информации, а телефоны не отвечают.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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