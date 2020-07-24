Креков рассказал, как и когда можно будет улететь из Екатеринбурга за рубеж

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил, что Екатеринбург готовится к возобновлению международного авиасообщения. Сегодня стало известно, что с 1 августа россияне смогут улететь из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в три страны – Турцию, Великобританию и Танзанию.

«На следующей неделе будет совещание с представителями аэропорта Кольцово. Будет обсуждаться покупка мобильных комплексов по проведению экспресс-тестирования методом ПЦР, это необходимо для желающих улететь. Это будет не бесплатно, но это будет востребовано среди тех, кто не может ждать в очередях в других лабораториях, коммерческих», – сказал Павел Креков, уточнив, что результат будет готов за 2 часа.

По его словам, подобные комплексы могут заработать и на железнодорожном вокзале станции Екатеринбург-Пассажирский, поскольку узел связывает Европу и Азию. «Эта работа коснется и железнодорожного вокзала», – сказал Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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