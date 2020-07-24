За три дня – 16 человек: на предприятии Росатома растет число коронавирусных больных

Уже 89 случаев коронавируса выявили на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» в Лесном. За последние три дня заболели еще 16 человек, прирост за сегодняшний день составил три случая.

Как пишет в своем телеграм-канале гендиректор Сергей Жамилов, выздоровел 21 человек, 119 сотрудников находятся на карантине, самоизоляции или под меднаблюдением. В официальном сообществе администрации города «ВКонтакте» на данный момент обнародованы данные на 23 июля: заболели 157 человек, под наблюдением находятся 276.

Растет число коронавирусных больных и в другом атомном городе. Как сообщает Новоуральский городской портал, на сегодняшний день в закрытом городе 875 случаев коронавируса, +21 за сутки. Десять человек скончались.

Лесной, Людмила Прокофьева

Лесной. Другие новости 24.07.20

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