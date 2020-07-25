В Свердловской области – 11 смертей от коронавируса за сутки

В Свердловской области за сутки зарегистрирован 251 новый случай коронавируса, половина из них – в Екатеринбурге. Скончались еще 11 уральцев, общее число погибших составляет 231 человек.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+129), Артемовского, Асбеста, Артинского и Арамильского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Рефтинского, Белоярского, посёлка Уральский, Ирбита и Ирбитского района, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов, Каменска-Уральского, Богдановича, Кувшы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Красноуфимского района, Полевского, Сысертского городского округа, Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа», – сообщили в региональном оперштабе.

Зарегистрировано 11 случаев смерти от Covid-19. Состояние 173 госпитализированных оценивается как тяжелое, 154 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 76 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 658. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Добавим, что за весь период пандемии в Свердловской области зарегистрировано уже 19232 больных. 231 человек скончался.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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