Надели на голову пакет и засунули в багажник: все силы полиции были брошены на расследование лжепохищения

В Екатеринбурге прохожие сообщили в полицию о том, что на улице Родонитовая неизвестные похитили девушку: надели на голову пакет и засунули в багажник. На розыски машины и ее владельцев были брошены силы угрозыска, патрули ППС и ДПС. Когда компанию молодых людей и девушку нашли, оказалось, что похищение – лишь розыгрыш в честь дня рождения.

Сообщение о похищении поступило в отдел полиции Чкаловского района накануне днем. Очевидцы сообщили, что трое молодых людей в маске надели пакет на голову девушке, закрепили скотчем и положили ее в багажник, после чего уехали. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области, на месте происшествия следователи и полицейские тут же организовали проверку. Полиции удалось в кратчайший срок установить машину, на которой якобы была похищена девушка. И патруль определил ее местонахождение, после чего нашли и «похитителей».

Оказалось, трое молодых людей решили так поздравить свою знакомую с днем рождения – разыграть похищение и привезти ее в багажнике в кафе.

«Когда в полицию поступил тревожный сигнал, разумеется, тогда еще никто не знал, что это розыгрыш. Личный состав уголовного розыска территориального ОВД, городского УМВД, ОБОП УУР главка были подняты по тревоге. Кроме того, на розыск скрывшейся иномарки были ориентированы все без исключения наряды ППС и ДПС областного центра, – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – Сыщики проделали достаточно большой объем работы, чтобы установить очевидцев и свидетелей, найти и проанализировать съемки с видеокамер, отработать лиц, склонных к такого рода противоправным деяниям, в то время, как необходимо было заниматься раскрытием реально совершенных преступлений».

Всю компанию нашли в уличном кафе «Чемоданчик» по улице Серафимы Дерябиной. Когда сыщики прибыли, чтобы задержать участников вымышленного похищения, последние были в некотором шоке от того, как их быстро нашли полицейские.

«Праздничный вечер имениннице в итоге был испорчен: всех участников «банды» оперуполномоченные доставили в дежурную часть для опроса», – отметил Горелых.

А СУ СК РФ по Свердловской области просит граждан не устраивать подобных розыгрышей, поскольку они отвлекают реальные силы полиции и следствия от раскрытия настоящих преступлений.

«Убедительно просим вас больше не повторять подобных розыгрышей. Ведь в тот момент, когда мы будем заниматься правдоподобными шутками, в любом другом месте может совершаться реальное преступление, которое некому будет пресечь. И тогда из обычной шутки эта ситуация перерастёт в трагедию. Ни вам, ни нам, уверены, этого бы не хотелось. Надеемся на ваше понимание», – попросили с Следственном комитете.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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