Студентка медколледжа Екатеринбурга пожаловалась муфтию Татарстана на запрет носить хиджаб

Студентка медицинского колледжа Екатеринбурга пожаловалась главе Духовного управления мусульман Татарстана на то, что ей не разрешают носить платок в стенах учебного заведения. Камиль Самигуллин считает, что это неправомерно и нарушает конституционные права.

О ситуации в медицинском колледже глава Духовного управления мусульман (ДУМ) Татарстана, муфтий Камиль Самигуллин написал на своей странице в инстаграме. По словам муфтия, в ДУМ обратилась студентка медицинского колледжа из Екатеринбурга. Ей не разрешают носить хиджаб, поскольку уставом учреждения запрещено надевать медицинскую шапочку поверх других головных уборов. Но Камиль Самигуллин считает, что это неправомерно.

«Администрация учебного заведения в разговоре с представителем муфтията дала однозначный ответ: ношение медицинской шапочки поверх платка согласно их внутренним правилам невозможно. Объясняется это решение следующим образом: "...внешний вид обучающихся – основа имиджа колледжа и медицинского работника», «студенты должны учитывать культурные и психологические особенности самых консервативных пациентов», «имидж студента не должен нарушать психологический комфорт пациента», – пишет муфтий. – Эти ответы сразу вызывают вопросы. Как хиджаб студентки портит имидж учебного заведения? Под консервативными пациентами подразумеваются, видимо, исламофобы? Каким образом медик в хиджабе причиняет психологический дискомфорт пациентам? И самое главное: если даже в Конституции РФ есть упоминание о Боге, то насколько правомерны внутренние уставы и приказы, запрещающие студенткам ношение хиджаба?».

По словам муфтия, светскость учебного заведения – не аргумент, поскольку светский – не значит атеистический.

«Светскость означает уважение по отношению ко всем вероисповеданиям и даже атеистическим мировоззрениям. Более того, хиджаб – это не вопрос медицинского или какого-либо другого учебного заведения. Хиджаб, как и намаз, хадж, курбан или халяль – это вопросы, которые касаются только мусульман и никоим образом не нарушают права и свободы других граждан России», – написал Камиль Самигуллин.

Получить комментарий медицинского колледжа в выходной день не удалось: по городским телефонам на момент публикации никто не отвечал.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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