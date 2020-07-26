В Нижних Сергах продолжаются работы: откачана вся вода из подвалов, собрано 3375 кубометров мусора

В городе Нижние Серги, где в минувший понедельник произошло наводнение, уже шестой день продолжаются восстановительные работы. Сегодня полностью завершена откачка вод из подвалов жилых домов, по улице Жукова протянули новую ЛЭП. С улиц вывезли 3375 кубометров мусора.

«В аварийно-восстановительных работах на месте ЧС задействованы 286 человек, 76 единиц различной спецтехники», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Энергетики протянули новую линию ЛЭП по улице Жукова, которая больше всех пострадала в результате паводка. Продолжается восстановление городских котельных. Проводятся работы по расчистке и углублению русел рек Средняя, Серебрянка и Серга.

По данным МЧС, жителям Нижних Серег начали перечислять выплаты: по 5 тысяч рублей из местного бюджета и по 10 тысяч рублей из областного. Как только завершится оценка ущерба, людям выплатят компенсации по потере или порче имущества. Организован обход и адресная помощь собственникам частных жилых домов. Спасатели и добровольцы ведут расчистку придомовых территорий от крупногабаритного мусора, разбор разрушенных конструкций жилых домов и мостов.

Как уже сообщал «Новый День», поздно вечером в понедельник, 20 июля, в соцсетях появились видеоролики из города Нижние Серги. Вода заливала улицы, магазины, дома. Утром 21 июля в городе был введен режим ЧС. На тот момент в зоне подтопления оказались около 200 домов, несколько административных зданий. Впоследствии в МЧС уточнили, что вода «накрыла» 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек. Три дома оказались разрушены. Потоком паводковых вод повредило опоры линий электропередачи, разрушило три пешеходных моста и один автомобильный. Как позднее объяснили синоптики, в Нижних Сергах за пару часов выпала месячная норма осадков, а в ночь с 20 на 21 июля – еще 20%.

Нижние Серги, Анастасия Истомина

Нижние Серги. Другие новости 25.07.20

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