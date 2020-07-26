С начала лета владельцев лодок и катеров оштрафовали на 150 тысяч рублей

С начала навигации в ходе рейдов специалисты инспекции по маломерным судам составили 156 протоколов об административной ответственности за нарушение правил эксплуатации. Чаще всего владельцев штрафовали за отсутствие спасательных жилетов и технического освидетельствование. Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей.

«Среди наиболее часто встречающихся нарушений – отсутствие спасательных жилетов на пассажирах судов. Штраф за это составляет от 300 до 500 рублей. Более серьёзные санкции были применены к тем, кто эксплуатировал судно, не прошедшее техническое освидетельствование – штраф за такое нарушение достигает 10 тысяч рублей. Управление незарегистрированным установленным порядком судном стоило нескольким судовладельцам от 15 до 20 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Отдельно в ГИМС сообщили о лодках и катерах, которые катают горожан на городском пруду. Судовладельцы представили все необходимые документы, на борту плавсредств было всё необходимое для обеспечения безопасности пассажиров. Проверку прошли все суда.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.07.20

В Нижних Сергах продолжаются работы: откачана вся вода из подвалов, собрано 3375 кубометров мусора. / Руководителя екатеринбургского отделения «Трансперенси» Екатерину Петрову последней выпустили из ОП в Казани. / Замдиректора «Трансперенси Интернешнл Россия» рассказал о задержании Екатерины Петровой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»