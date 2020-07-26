Свердловская область остается на втором месте по коронавирусу: 241 новый случай и 5 смертей

Свердловская область продолжает оставаться на втором месте в рейтинге ежедневного мониторинга ситуации с коронавирусом. За сутки выявлен 241 новый случай Covid-19, больше – только в Москве (683 случая).

В остальных регионах ситуация выглядит более благополучной: на третьем месте – ХМАО с 192 случаями, на четвертом – Нижегородская область (+177), на пятом – Санкт-Петербург (+175).

В Свердловской области более половины вновь выявленных случаев приходится на города области и только 107 зарегистрировано в Екатеринбурге. Как ранее говорил замгубернатора Павел Креков, вирус «ушел» в область и теперь более напряженная ситуация там.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+107), Алапаевска, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Среднеуральска, Верхней Синячихи, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Сосьвинского, Талицкого и Туринского городских округов», – сообщили в региональном штабе по противодействию распространения коронавируса.

Зарегистрировано 5 случаев смерти больных коронавирусом, общее число возросло до 236. Состояние 166 госпитализированных оценивается как тяжелое, 147 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 74 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 700. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 126 человек – общее число выписанных достигло 14 358.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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