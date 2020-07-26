В Екатеринбурге моряки с флагами вышли отмечать День ВМФ (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня, как и по всей стране, отмечают День военно-морского флота. По городу ездят машины с флагами, в парке им. Маяковского начали собираться компании в тельняшках, которые пришли отметить праздник на природе. Откровенно пьяных в ЦПКиО не пускают.

Сегодня в честь Дня военно-морского флота в России проходят праздничные мероприятия и парады на семи главных базах страны. По официальным данным, будет задействовано 250 кораблей и 15 тысяч военнослужащих, а также 80 самолетов и вертолетов.

В Екатеринбурге в этом году каких-то организованных праздничных мероприятий не анонсировалось. Но моряки все равно выходят на улицы, чтобы отметить вместе с сослуживцами.

Как передает корреспондент «Нового Дня», к полудню стали собираться большие компании в парке им. Маяковского. В основном мужчины в тельняшках и с флагами расположились на скамейках, многие употребляют алкоголь. Но сильно пьяных в парк не пускают: охранник, например, развернул моряка, который уже с трудом держался на ногах.

Каких-то централизованных мероприятий в честь Дня ВМФ в ЦПКиО в этом году, видимо, не будет. Пока не заметно ни сцены, ни артистов, не ведется подготовка к каким-либо концертам.

По городу, по словам жителей, ездит довольно много машин с флагами и музыкой. Не исключено, что к вечеру гуляния приобретут более массовый характер.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.07.20

Свердловская область остается на втором месте по коронавирусу: 241 новый случай и 5 смертей. / С начала лета владельцев лодок и катеров оштрафовали на 150 тысяч рублей. / В Нижних Сергах продолжаются работы: откачана вся вода из подвалов, собрано 3375 кубометров мусора. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»