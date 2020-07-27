В Екатеринбург возвращается жара – будет до +34

В Екатеринбург к концу этой недели вернется жара, сообщает Гидрометцентр России. В рабочие дни будет относительно прохладно, а к выходным существенно потеплеет.

В понедельник, вторник и среду температура воздуха не поднимется выше +23…+24 градусов, вероятны небольшие дожди, будет переменная облачность. В четверг потеплеет до +25, но ожидается пасмурная погода, осадки также вероятны.

В пятницу резко потеплеет. Днем воздух прогреется до +30 градусов, будет облачно. В субботу выглянет солнце, хотя не исключен небольшой дождь. Днем до +31. Самым жарким днем недели станет воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Екатеринбурге воздух прогреется до +34 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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