Сводка по коронавирусу: Свердловская область все еще на втором месте

В Свердловской области не снижаются темпы прироста новых заболевших коронавирусом – ежесуточно в официальную статистику попадает не меньше 200 случаев. Регион остается на втором месте в России по числу выявленных заболевших за день. Так, за минувшие сутки было зарегистрировано 252 заражения. Всего с начала распространения инфекции в регионе – 19 725 заболевших, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки умерли еще четверо. Covid-19 унес жизни 240 человек в Свердловской области.

Выздоровевших традиционно меньше – в выходные врачи редко закрывают больничные и выписывают пациентов из «ковидных» стационаров, поэтому только 144 человека (всего 14 502).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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