В УрФО на фоне снижения инфляции дорожают продукты

В УрФО падает годовая инфляция из-за того, что никто не ездит за рубеж, ограничен шопинг и снизился спрос на автомобили. Но на фоне падения цен на все в совокупности на Урале дорожают продукты.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ, годовая инфляция в УрФО в июне составила 2,8%, в мае – 2,9%. Это ниже, чем в целом по стране, где прирост цен составил 3,2% в июне и 3% в мае. А продовольственная инфляция, напротив, выросла – продукты в июне по сравнению с маем подорожали на 0,2 п.п. до 4,1%. Причины Центробанк видит в пандемии: подорожало зерно, даже отечественное, из-за чего растут цены на макароны, из-за весеннего резкого повышения цен на какао-бобы поставщиками в в Кот-д'Ивуаре и Гане дорожают шоколадные конфеты, рис и чай растут в цене из-за перебоев с поставками сырья из стран – крупнейших производителей (Индия, Китай, страны ЮВА).

Июнь – время сезонного снижения цен на овощи, но в этом году они упали меньше, чем год назад. В числе причин – популярность свежих овощей из-за жары и рост спроса из-за того, что уральцы едят овощи в родном регионе, а не на зарубежных курортах. С другой стороны, дешевеют продукты, которые производятся в России, – продавцы просто не смогли повысить на них цены. «В то же время на часть продукции, производство которой непосредственно в России продолжало расширяться, годовые темпы прироста цен в июне снижались. В частности, поскольку попытки повышения цен на такую продукцию в предшествующие месяцы не нашли поддержки со стороны спроса, в июне в округе продолжили дешеветь яйца и сливочное масло, начала дешеветь рыба», – объяснили в Уральском отделении ЦБ.

Непродовольственная инфляция снизилась по сравнению с маем на 0,1 п.п. до 2,1%. Самое большое влияние оказали ограничения на работу автодилеров, торговых центров и сокращение доходов населения. И, как сообщает ЦБ, закончился повышенный спрос на некоторые медикаменты, и они начали дешеветь. Это причины снижения инфляции, но нашлись и факторы, влияющие на повышение: после отмены части ограничений выросли цены на парфюмерно-косметическую продукцию, обувь, средства связи, бытовую технику (холодильники, пылесосы).

Что касается услуг, то ЦБ зафиксировал снижение цен на 0,6 п.п. до 2,1% – главная причина в отсутствии зарубежного туризма. Отсутствие туров так сильно повлияло на инфляцию, что «перебило» повышение цен на другие услуги. Например, подорожали перелеты в Тюменской и Свердловской областях, снова повысились цены на связь. В июне такое повышение затронуло Челябинскую область и автономные округа Тюменской области.

По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% – в 2021 году и останется на уровне 4% в дальнейшем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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