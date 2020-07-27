МРОТ нужно поднять до 30 тысяч: «эсеры» пойдут на выборы под флагом борьбы с бедностью

Представители «Справедливой Россия» первыми из парламентских партий решили напомнить избирателям о себе, готовясь к новым выборам в Госдуму. Основной темой кампании, по всей вероятности, станет борьба с бедностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основные тезисы новой программы партии обозначил сегодня на пресс-конференции лидер свердловских «эсеров» Андрей Кузнецов. По его словам, в период пандемии проблема бедности обострилось. Связано это как со снижением доходов, так и с ростом расходов. Одной из самых затратных статей семейных бюджетов стали расходы на медицинские услуги.

«У нас декларируется бесплатная медицинская помощь, но по факту мы видим, что происходит паралич оказания плановой медпомощи. Из-за пандемии был ограничен прием и в стоматологиях, и в онкологии. Несмотря на победные реляции, ничего, кроме инфекции, в стране не лечится. У нас в регионе организована система борьбы с инфекцией, а все остальное парализовано. Причем тут бедность? При том, что бесплатные клиники не принимают и люди идут в частные», – пояснил Кузнецов. Кроме того, растет фискальная нагрузка на граждан – плата за капремонт, за вывоз мусора, акцизы на топливо. И ни один из этих обязательных платежей не входит в официальную потребительскую корзину.

Справедливороссы предлагают пересчитать ее с учетом всех этих платежей. «По самым нашим скромным подсчетам, в этом случае размер потребительской корзины увеличится до 31 тысячи рублей. Поэтому МРОТ должен быть не меньше 30 тысяч в месяц», – заявил Кузнецов. Также партия предлагает вернуть прежний пенсионный возраст, а также ввести прямые выплаты семьям с детьми 16-18 лет, так как подростки не зарабатывают себе на жизнь.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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