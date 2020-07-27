Уральские мусульмане отказались от праздничной молитвы на Курбан-байрам

В Духовном управлении мусульман Свердловской области приняли решение отказаться в этом году от праздничной молитвы на Курбан-байрам, который состоится 31 июля.

В обращении Уральского мухтасибата к верующим говорится, что история и общечеловеческое значение этого праздника уходят в глубь веков, и имеют для всего человечества особый смысл. «Во все дни своей жизни мы, независимо от конфессиональной или этнической принадлежности, должны помнить об особом даре Всевышнего каждому из нас – нашей земной жизни и быть бесконечно благодарны за это. Также мы всегда должны заботиться не только о своих родных и близких, пожилых людях, но и проявлять внимание и заботу к каждому человеку», заявляет ДУМ СО, и объясняет, что в этом году из-за опасности Covid-19 общая праздничная молитва не состоится.

Как уже писал «Новый День», еще в марте Духовное управление мусульман Свердловской области сообщило об отмене коллективных пятикратных и пятничных молитв. Верующих призвали не контактировать по возможности с имамами до улучшения ситуации с коронавирусом. Погребальные обряды проводятся с минимальным количеством людей, и ведут их молодые имамы. Также приостановлены воскресные курсы по основам ислама.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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