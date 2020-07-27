Резиденция Куйвашева снова открывается для журналистов

В резиденции губернатора Евгения Куйвашева снова начинаются мероприятия, для освещения которых приглашают прессу.

Как сообщили РИА «Новый День» в департаменте информполитики, завтра, 28 июля, в 10:00, в резиденции состоится заседание совета Свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Участие в нем примут губернатор Евгений Куйвашев, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий, спикер заксо Людмила Бабушкина, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Участники совета рассмотрят вопросы совершенствования федерального законодательства, направленного на реализацию новых положений Конституции и корректировку регионального законодательства. Для представителей СМИ будет организована трансляция в конференц-зале резиденции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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