Екатеринбургский зоопарк после карантина принял около 6 тысяч человек (ФОТО, ВИДЕО)

В минувшую субботу состоялось открытие екатеринбургского зоопарка после длительного перерыва. За два дня его посетили около 6 тысяч человек, рассказывают в пресс-службе. Со слов сотрудников учреждения, многие животные соскучились по людям и вниманию, которое им уделялось. Съемочная группа «Нового Дня» тоже сегодня посетила зоопарк. Подробности – на видео.

Зоопарк после карантина

Вход на территорию зоопарка теперь возможен строго при наличии медицинской маски или респиратора. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию. Людей с симптомами ОРВИ просят не приходить сюда до полного выздоровления.

«Помните, что вы несете ответственность не только за свое здоровье, но и за благополучие наших животных, многие из которых могут быть восприимчивы к новой коронавирусной инфекции», – добавили в зоопарке.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 27.07.20

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