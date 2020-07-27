В мэрии прокомментировали слухи об отставке замглавы города Баранова

Вице-мэр Екатеринбурга по социальным вопросам Дмитрий Баранов отстранен от работы. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, поводом стали прогулы чиновника. Он несколько дней отсутствовал на работе, и в отношении него было составлен акт о неявке на рабочее место без уважительной причины.

Другой источник в мэрии рассказал, что Дмитрий Баранов две недели находился на больничном. Сегодня он вышел на работу и принимал участие в аппаратном совещании. В пресс-службе администрации не подтвердили, но и не опровергли информацию об увольнении вице-мэра. «Кадровые слухи не комментируем, будет официальный документ – дадим комментарий», – сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь главы города Анатолий Карманов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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