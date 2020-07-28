Запах гари и высокая пожарная опасность сохранятся еще несколько дней

Екатеринбург накрыло запахом гари и дымкой – ветром до города донесло частички гари от лесных пожаров. Синоптики объявили метеорологическое предупреждение о высокой пожарной опасности. Ситуация может измениться только во второй половине недели, когда в некоторых районах области пройдут обильные дожди.

Как сообщают жители разных районов города, в последние двое суток в воздухе распространяется едкий запах гари. С высоких этажей видно, что над городом висит смог. Но никаких предупреждений о загрязнении воздуха синоптики не выпускали. Вероятно, до Екатеринбурга ветром донесло частички гари от лесных пожаров.

По сообщениям Уралгидромета, 28-29 июля местами в Свердловской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по шкале Нестерова и по региональной шкале). Обильных осадков до конца недели не ожидается, поэтому ситуация может усугубиться.

«Большая часть Урала испытывает дефицит влаги. Так сложилось, что неделю назад сильные и очень сильные дожди прошли на крайнем юго-западе Свердловской области, большой объем осадков выпал в Челябинской области, в основном в ее южной половине. Но большая часть территории Свердловской и Курганской областей охвачена засухой, в этих районах в июле (на сегодняшнюю дату) выпало от 2 до 40% месячной нормы осадков при повышенной температуре воздуха. Пожарная опасность по условиям погоды в ряде районов Свердловской области остается на самом высоком уровне, пятый класс горимости удерживается на протяжении 10-14 дней», – сообщила главный синоптик Уралгидромета Галина Шапоренко.

Онлайн-сервисы погоды уже третий день обещают дожди, но пока обильных осадков, по прогнозам Уралгидромета, не будет.

«В ближайшие двое суток дождей немного, температура воздуха существенно не изменится. Во второй половине недели дожди ожидаются в большинстве районов Свердловской области, на севере они могут быть интенсивными. В конце рабочей недели вероятно кратковременное потепление: температура воздуха 31 июля – 1 августа ночью 13-18°, днем 24-29°», – сообщили в Уралгидромете.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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