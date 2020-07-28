«Газпромбанк» испортил заемщику кредитную историю и снял с него лишние деньги: «Произошла ошибка»

В редакцию «Нового Дня» обратился житель Екатеринбурга Алексей. Он давний клиент «Газпромбанка». Несколько лет назад он взял ипотеку, не допускал просрочек, но в июне ему начали звонить кредиторы и требовать погасить долг. Кроме того, у мужчины списали лишние деньги с карты – сначала 7 тысяч рублей. «Поехал разбираться, в офисе извинились, сказали, что какая-то ошибка системы, пообещали все исправить, деньги, списанные незаконно, вернуть. В итоге звонки продолжались еще несколько недель, а деньги не вернули – точнее, вернули, но только часть, 3 тысячи. При этом все это время на горячей линии говорили, что моя заявка – я писал заявление на возврат и на внесение корректировки в кредитную историю, т.к. они уже успели мне ее попортить, – в работе. Но наступил очередной платеж, списали всю сумму, около 15 тысяч, а потом еще 8 тысяч сверху», – рассказал «Новому Дню» клиент «Газпромбанка».

Мужчине пришлось вновь наведаться в офис, где ему снова пообещали, что вскоре все исправят, объяснив это какой-то ошибкой в системе. «Звонки прекратились, а вот деньги мне так и не вернули. А если бы это были последние?» – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Газпромбанка» в ответ на запрос «Нового Дня» заявили, что «произошла техническая ошибка». «Она исправлена. Корректировки направлены в бюро кредитных историй. Отдельно для клиента банк сформирует графики погашения, в которых будет зафиксировано подтверждение исправленной ситуации», – сказали в пресс-службе банка.

По словам читателя «Нового Дня», никто из представителей кредитного учреждения с ним так и не связался, деньги, списанные банком по ошибке, все еще не вернули.

Екатеринбург, Елена Сычева

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