Екатеринбуржцу пришел счет за капремонт на 18 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга получил счет за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 18 тысяч рублей сразу. Как выяснилось, ранее собственнику не приходили квитанции от Фонда капремонта Свердловской области вообще, поэтому ему выставили счет сразу за несколько лет.

«Видимо, им удобнее сразу пакетом за шесть лет. До этого ни разу счета за капремонт не направлялись. Понятно, что некоторые чиновники меряют по себе и им единоразово отстегнуть почти 20 тысяч не проблема. А между тем, какая там средняя зарплата по Свердловской области? Не каждый может себе позволить такие непредвиденные расходы. В общем-то, копеечный счет на капремонт оплатить не проблема, но только в том случае, когда он приходит вовремя и за месяц или хотя бы за год. Конечно, контраргументом будет: «Нужно самим было прийти и заявить о том, что квитанции за капремонт не приходят». Но тогда возникает другой вопрос, а зачем тогда такое количество людей в этих госучреждениях, если гражданин должен обо всех изменениях сам заявлять (что в налоговую, что в ГИБДД, что в фонд капремонта). Штрафы за нарушения ПДД в бумажном виде тоже редко доходят до собственника ТС, зато блокировка счетов от ФССП происходит мгновенно. Вывод: либо это наша российская халатность, либо так сделано специально, чтобы гражданина поставить «раком» и взыскать с него больше», – сообщил собственник квартиры в доме № 17 по улице Луначарского Сергей Банных.

В Фонде капремонта Свердловской области сообщили, что остальным собственникам в доме счета выставляли вовремя. С отдельным владельцем квартиры произошла ошибка. «При передаче данных, когда формировалась база для начислений, отсутствовала информация по данной квартире. Данные передавали органы местного самоуправления или управляющая компания. При обновлении базы всплыла информация, что начислений нет», – сказали в пресс-службе фонда.

Там уточнили, что собственник может оформить рассрочку платежей, обратившись к платежному агенту. В этом случае – ЕРЦ. Ему нужно будет написать заявление и предъявить правоустанавливающие документы на жилье. «В законодательстве не закреплено, какая сторона должна проверять данные для начисления. Но обязанность по уплате взносов за капремонт лежит на собственниках с ноября 2014 года», – подчеркнули в ФКР.

Екатеринбург, Елена Сычева

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