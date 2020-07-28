Росстандарт сообщил о низком качестве топлива на несетевых АЗС

Росстандарт провел 16 проверок на независимых АЗС. Нарушения обнаружились на девяти из них. Как сообщила сегодня на пресс-конференции начальник отдела государственного надзора по Свердловской области УМТУ Росстандарта Алсу Саитгареева, в 50% случаев было превышение массовой доли серы, причем в 80% случаев превышение было 50-кратным. Были также нарушения по несоответствию октанового числа заявленному и несоответствие по температуре вспышки, подмена летнего и зимнего дизеля, реализация неавтомобильных видов топлива. В первом полугодии этого года из-за коронавируса надзорщики проверили только четыре АЗС и одну нефтебазу, нарушителями стали две АЗС.

Саитгатова отметила, что контроль на несетевых АЗС ведется хуже, чем на сетевых. «На заправках крупных АЗС введена служба контроля качества, ежедневно осуществляется контроль приемо-сдаточный, контрольный, имеются собственные нефтебазы, собственные автоцистерны, которые осуществляют перевозки нефтепродуктов. Контроль, конечно, выше», – сообщила представитель Росстандарта. По ее словам, всего в регионе 526 заправок, но сколько из них мелких несетевых, а сколько принадлежат известным компаниям, в Росстандарте не знают. Саитгатова посоветовала интересующимся зайти на сайт «ЛУКойла», «Газпромнефти» и т.д. и посчитать самостоятельно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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