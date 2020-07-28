Смог в Екатеринбург принесло с пожаров в ХМАО

Исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов рассказал, откуда в Екатеринбурге взялся смог и запах гари, на который жалуются горожане со вчерашнего дня. «Ветром принесло из Ханты-Мансийского автономного округа, наши пожары не имеют такой площади, чтобы задымить территорию, а у них там горит огромное количество гектаров», – сказал он.

Отметим, в Свердловской области сейчас горит 3700 гектаров леса на севере региона, в основном, в Серове, Гарях, Сосьве и Пелыме. Еще 200 гектаров – на территории остальной области.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.20

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