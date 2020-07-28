В трех свердловских территориях введен режим ЧС из-за лесных пожаров

В Свердловской области в трех муниципальных образованиях введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности руководителя Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов. Речь идет об Ивделе и Пелыме. «Через два часа будет введен в Гаринском округе», – пояснил он.

По его словам, сейчас в регионе горит 3700 гектаров леса на севере Свердловской области. В упомянутых выше трех муниципалитетах, а также в Гарях и Сосьве. В остальной области горят около 200 гектаров леса. В тушении задействовано более 600 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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