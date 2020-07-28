Под Невьянском водителя выбросило из окна машины. Он погиб (ФОТО)

Сегодня около 5 часов утра на трассе Невьянском автомобиль «Форд» улетел в кювет. Скончался 40-летний водитель легковушки. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, это житель Нижнего Тагила, права получил шесть лет назад.

Он ехал со стороны Екатеринбурга, по словам очевидцев, машина левыми колесами съехала с дороги, потеряла управление и улетела в правый кювет. Перевернувшаяся легковушка застряла между деревьями. Причина аварии и состояние водителя, в котором он находился за рулем, будут установлены в ходе экспертиз.

Невьянск, Людмила Прокофьева

Невьянск. Другие новости 28.07.20

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