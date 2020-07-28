Число безработных в УрФО приблизилось к 275 тысячам человек

За период с 1 апреля по 28 июля 2020 года численность зарегистрированных безработных в Уральском федеральном округе увеличилась в 4,35 раза и составила 273,9 тысяч человек. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Уральского полпредства.

Самое высокое количество безработных – в Свердловской области. За неполные четыре месяца число официально зарегистрированных безработных на Среднем Урале увеличилось с 22 076 до 103 760 человек. На втором месте – Челябинская область: 79 655 (23 482). На третьем – Тюменская: 36 808 (4 957). В ХМАО-Югре – 27 440 безработных (на 1 апреля – 4 232), в Курганской области – 19 748 (6 144), на Ямале – 6 592 (2 145).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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