Два парня разрисовали вход в музей, а наутро пришли оттирать рисунки (ФОТО)

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на входе сегодня работают два молодых человека – оттирают рисунки со стены, сделанные, по их же признанию, ими в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали в пресс-службе ЕМИИ, музейщики не пытались найти авторов граффити, не сообщали никуда о том, что кто-то испортил входную группу. Решение отмыть рисунки молодые люди приняли самостоятельно. «Пришли и стали оттирать. Говорят, что сделали это по глупости и раскаиваются», – пояснили в музее, отметив, что работники сами удивлены поступком екатеринбуржцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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