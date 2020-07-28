На Чусовой сегодня прошло массовое крещение (ФОТО)

Сегодня, 28 июля, в день Крещения Руси в храме во имя святого князя Владимира в поселке Станционный – Полевской состоялось массовое крещение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Екатеринбургской епархии, церемония прошла уже в 17-й раз. Всего сегодня было крещено 90 человек возрастом от двух недель до 60 лет. В этом году в связи с коронавирусной инфекцией были приняты особые меры предосторожности. При входе на территорию прихода измерялась температура, выдавались маски, проводилась дезинфекция рук, соблюдалось социальное дистанцирование.

Полевской, Елена Владимирова

Полевской. Другие новости 28.07.20

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