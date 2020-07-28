Екатеринбургский художник Тимофей Радя сжег «будущее» ради искусства

Екатеринбургский уличный художник Тимофей Радя в рамках Beat Film Festival создал новый арт-объект. Он поджег гигантскую надпись FUTURE (в переводе с английского языка «будущее») на окраинах Асбеста. Буквы медленно горели и разрушились на фоне заката, 20-минутный ролик об этом можно посмотреть на странице художника в соцсети.

Сам Тимофей Радя озаглавил свою работу фразой: «Огонь должен жечь». Организаторы Beat Film Festival в предисловии к акции отметили, что арт-объект «отражает дух времени».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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