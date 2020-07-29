Всем въезжающим в Новоуральск будут измерять температуру: в городе больше тысячи случаев Covid-19

С сегодняшнего дня всем въезжающим в Новоуральск на контрольно-пропускных пунктах будут измерять температуру. Если показатель будет выше 37,2, данные о человеке передадут в поликлинику. Такое решение связано с тем, что в Новоуральске уже более тысячи выявленных случаев коронавируса – это больше, чем во всех остальных «атомных» городах Урала.

«Термометрия – еще одна дополнительная мера для защиты города от Covid-19. Измерение температуры не займет много времени (одно измерение длится не более 3 секунд), но поможет многим избежать заражения коронавирусной инфекцией. Все, имеющие пропуск, смогут беспрепятственно въехать или пройти в город. Если у человека обнаружена температура 37,2 и выше, сотрудник «Атом-охраны» даст соответствующие инструкции, а данные о заболевшем будут переданы в единую дежурную диспетчерскую службу НГО», – сообщили в пресс-службе Уральского электрохимического комбината, по инициативе которого вводится термометрия.

Новоуральск сейчас находится на первом месте среди всех атомградов Уральского округа по количеству заболевших коронавирусом. По информации из официальной сводки за 28 июля, число граждан больных и с подозрением Covid-19 составляет уже 1023 человека, в том числе – 901 с подтвержденным диагнозом. За все время госпитализировано 406 человек, 12 умерли.

Добавим, что статистика по закрытым городам ведется отдельно на сайте Федерального медико-биологического бюро России. Из нее следует, что в Заречном зарегистрировано 208 случаев коронавируса, в ЗАТО Лесной – 177 случаев.

Новоуральск, Анастасия Истомина

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