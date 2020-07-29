В Екатеринбурге боксера, убившего похитителя женской сумочки, отправили в колонию на 8,5 лет

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу 23-летнего местного жителя Евгения Мищенко – он попал в ДТП и сначала ударил водителя другой машины, а после избил – уже до смерти – очевидца аварии, который обокрал его подругу.

Дорожно-транспортное происшествие, с которого все началось, случилось в августе прошлого года на перекрестке улиц Свердлова и Челюскинцев. Столкнулись сразу несколько машин, за рулем одной из них был Мищенко. После столкновения он подошел к виновнику аварии, стал оскорблять его, а после дважды ударил, сломав нос. По этому факту в отношении Мищенко, который занимался боксом, было возбуждено дело ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья». Вину свою молодой человек признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшему. Судья назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ.

Однако после инцидента на перекрестке Свердлова и Челюскинцев Мищенко избил еще одного человека. У его подруги, которой потребовалась медпомощь, пропала сумка с телефоном и банковской картой – девушку к медикам провожал очевидец ДТП, на то, что, вероятно, он и похитил вещи, указали другие свидетели аварии. Мищенко отправился искать предполагаемого вора и нашел его. Екатеринбуржец стал выяснять, куда тот дел похищенное, и сначала ударил его по голове кулаком, отчего тот упал. Уже лежащего Мищенко ударил еще несколько раз, отчего тот умер.

Приехавшие на место медики скорой помощи, кстати, действительно нашли в карманах убитого телефон и банковскую карту девушки. По данному факту было возбуждено уголовное дело уже по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За совершение этого преступление Мищенко приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы.

В итоге приговоры за причинение легкого и тяжкого вреда были объединены – екатеринбуржцу назначено 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Екатеринбург, Елена Сычева

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