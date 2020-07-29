Подростков, которые вчетвером избили 13-летнюю девочку в Красноуральске, поставили на учет

Четверых подростков, которые избили 13-летнюю сверстницу и сняли это на видео, поставили на учет, а их родителей привлекли к административной ответственности. Видео с издевательствами над девочкой попало в социальные сети, где вызвало бурю негодования.

Инцидент в Красноуральске произошел 24 июля за зданием детской школы искусств. Двое девочек и двое парней 13 и 14 лет избили свою сверстницу, при этом говоря ей оскорбления и снимая происходящее на видео. Позднее одна из участниц разборок выложила видео в соцсеть, где оно моментально разлетелось по пабликам, хотя и было удалено в первоисточнике. В ролике видно, что подростки пинают девочку, бьют по лицу, валят на землю.

Чтобы установить степень тяжести нанесенного девочке вреда проводится судебно-медицинское освидетельствование. Но, по данным, ранее полученным в полиции, тяжких травм у пострадавшей нет.

«По данным проверки, проведенной прокуратурой Свердловской области, один из участвовавших в драке подростков уже состоял на профилактическом учете в ПДН в связи с самовольным уходом из дома в апреле 2020 года. Другие несовершеннолетние ранее на различных видах учета не состояли до сегодняшнего дня, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. – Законные представители несовершеннолетних, участвовавших в нанесении телесных повреждений девочке, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ».

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Свою проверку проводит и СК. «Проводятся опросы участников конфликта, их родственников и знакомых, выясняются условия, в которых воспитываются несовершеннолетние, истребуется характеризующий материал», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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