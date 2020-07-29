В Екатеринбурге реконструируют главную тепломагистраль города (ВИДЕО)

В Екатеринбурге полным ходом идет четвертый этап реконструкции главной тепломагистрали города.

Реконструкция тепломагистрали в Екатеринбурге

Речь идет об участке трубопровода М2, который проходит по проспекту Космонавтов, в сторону Мамина-Сибиряка, пересекая улицу Челюскинцев. В эксплуатацию магистраль ввели в 1962 году. За это время трубы пришли в негодность. Только в 2019 году было пять повреждений, а с 2018 по 2020 годы – восемь, сообщают в Екатеринбургской теплосетевой компании.

В этом году реконструируют 306 метров магистрали, использовав 612 метров трубопровода. Кроме того, диаметр труб увеличат с 800 до 1000 сантиметров, что повысит их пропускную способность и позволит обеспечить растущий мегаполис горячей водой и отоплением. Данная магистраль снабжает Железнодорожный район, а также частично Ленинский, Кировский и Октябрьский.

«Сложности работ по замене трубопровода М2 – это переход через реку Мельковку, газопроводы, трамвайные пути. Также у нас применена технология проходного канала под улицей Челюскинцев – благодаря этому в дальнейшем при любом порыве или повреждении нам не придется ограничивать транспорт. Мы спокойно спускаемся в канал и ремонтируем там. Также это поможет обследовать трубопровод без вскрытия и раскопок», – рассказал заместитель начальника участка тепловых сетей Железнодорожного района Сергей Губенко.

Эксплуатационный срок службы новых труб – 30 лет. Представитель подрядчика Максим Береснев сообщил, что на улице Мамина-Сибиряка должны закончить работы и положить новый асфальт ко Дню города, в целом работы на участке должны быть завершены к началу отопительного сезона.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 29.07.20

Подростков, которые вчетвером избили 13-летнюю девочку в Красноуральске, поставили на учет. / За сутки в Свердловской области от Covid-19 скончались восемь человек. / На Урале семье умершего от коронавируса попытались отдать чужое тело, а настоящее похоронили под другим именем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»