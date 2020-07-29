У «Ельцин-центра» мужчина на электросамокате влетел в легковушку (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня около 10 часов утра случилось ДТП на пешеходном переходе возле Ельцин-центра. Как рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу, 29-летний мужчина на электросамокате столкнулся с «Фольксваген Гольф», которым управляла 73-летняя женщина. Мужчину госпитализировали с переломом ключицы.

Самокат врезается в легковушку

Со слов пенсионерки, она не видела электросамокатчика, только почувствовала удар в правую часть автомашины. «Сотрудниками полиции в ходе изучения видеозаписи ДТП установлено, что пешеход неожиданно выкатился на нерегулируемый пешеходный переход на электросамокате. Мужчина пересекал проезжую часть улицы Б. Ельцина, не спешившись и не убедившись в безопасности своего перехода», – сообщили в УГИБДД.

Действительно, на видео заметно, как мужчина на электросамокате подъезжает к переходу, не спешивается и на скорости пытается его пересечь. Автомобиль с правой полосы тормозит, видимо, заметив пешехода. Пенсионерка на «Гольфе» продолжает движение прямо по переходу, электросамокатчик, заметив, что в правом ряду его пропускают, разгоняется и смело едет, в «Гольф» он врезается, когда легковушка уже практически уехала с перехода.

Вину обоих участников аварии определят в ГИБДД. Там также напоминают, что если автомобили на соседних полосах остановились перед пешеходным переходом, то и остальные должны это сделать. А человек на самокате – это пешеход, и у него, как у участника дорожного движения, тоже есть свои обязанности. «Своими действиями он не должен создавать опасность для других участников движения, передвигаться необходимо со скоростью, которая позволит вовремя остановиться перед переходом проезжей части дороги. Необходимо помнить, что неожиданный выезд на самокате на проезжую часть, даже на пешеходный переход, крайне опасен, так как не позволит водителю транспортного средства вовремя остановиться и избежать наезда», – добавили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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