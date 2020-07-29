В Каменске-Уральском ищут свидетелей убийства (ФОТО)

Следователи СК и полиция Каменска-Уральского обращаются к гражданам за помощью в раскрытии убийства местного жителя. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР, утром 25 июля в лесополосе, вблизи дома № 72 по улице Каменской было обнаружено тело местного жителя 1986 года рождения (его изображение – на фото) со следами насильственной смерти.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления и (или) о лице, причастном к преступлению, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(3439)348-090, 8(3439)326-057, 8(3439)326-058, или по телефонной линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Каменск-Уральский. Другие новости 29.07.20

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