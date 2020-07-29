Свердловский суд отправил на 6 лет в колонию женщину, которая с подельниками убила бывшего мужа (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Свердловский областной суд вынес приговор женщине, которая с двумя сообщниками лишила жизни бывшего супруга. Сначала труп прятали в огороде, а затем выбросили в водоем. Тело нашли почти через полтора года.

По материалам дела, Вероника Рублева рассталась со своим мужем, Андреем Рублевым. По показаниям девушки, тот негативно отреагировал на разрыв.

Приговор убийцам

«Мотивом для убийства стало противоправное поведение самого потерпевшего, который после расставания с Вероникой неоднократно приходил к ней домой, устраивал скандалы, портил имущество. Соответствующие заявления Вероника Рублева неоднократно писала в правоохранительные органы. Процессуальные проверки проводились, но нарушения были не настолько серьезные для привлечения к уголовной ответственности», – рассказал «Новому Дню» гособвинитель Дмитрий Соколов. От родственников осужденной известно, что Андрей бил жену, а после разрыва испортил ей машину и разбил окно кирпичом.

Рублева вместе с Шестаковым и Жильцовым договорились убить бывшего мужа Вероники. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 октября 2017 года в Алапаевске. Девушка позвонила экс-супругу и предложила посидеть у нее дома и выпить. После застолья в огороде Жильцов и Шестаков ударили Рублева по телу железной трубой и деревянным черенком. Затем Вероника ударила Андрея ножом в грудь около 15 раз, а после перерезала горло.

Следственный эксперимент. Фото СУ СКР по Свердловской области

Потерпевший скончался, его тело спрятали в огороде, а затем выкопали труп и сбросили в водоем. Родственники начали искать убитого, а Вероника делала вид, что помогала с поисками.

«Чтобы раскрыть это преступление, а также выйти на след подозреваемых и задержать их, сыщикам уголовного розыска понадобилось 1 год и 4 месяца. Вначале был изобличен один из троих фигурантов. Это произошло после того, как представители МВД проверили его алиби на детекторе лжи. Эту проверку он не прошел, после чего написал оперуполномоченным явку с повинной. Задержание его подельников было делом времени. Женщина демонстрировала в процессе розыска пропавшего мужчины, что она активно его ищет, прекрасно зная, что его уже давно нет в живых», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сегодня суд признал виновными всю троицу по п. «ж» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Веронику Рублеву приговорили к 6 годам колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Жильцова и Шесткова суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук, Антон Отман

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