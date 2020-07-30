Автовладелец заявил в полицию об угоне, чтобы не отвечать за пьянку за рулем

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе: 38-летний мужчина заявил в полицию об угоне своего автомобиля ВАЗ-2107, хотя, как выяснилось, никакого угона не было.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-группе УВД по Екатеринбургу, мужчина сообщил, что машину у него угнали с дачного участка в поселке «Аэродром». Сотрудники уголовного розыска почти сразу обнаружили «семерку» на штрафстоянке в районе улице Московской. Затем выяснилось, что в минувшие выходные машину остановили сотрудники ГИБДД. За рулем был пьяный мужчина, не являющийся хозяином автомобиля. С ним был пассажир, но он сбежал. Нетрезвого водителя оштрафовали, машину отправили на штрафстоянку.

Узнав об этом, полицейские еще раз поговорили с автовладельцем, заявившем об угоне. Мужчина признался, что именно он находился в салоне в качестве пассажира и сбежал во время задержания. Потом, чтобы не отвечать за передачу руля пьяному знакомому и не платить за штрафстоянку, он решил написать заявление об угоне. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за ложный донос.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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