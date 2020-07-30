В центре Екатеринбурга мужчина погиб после падения с крыши (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в центре Екатеринбурга с крыши упал мужчина. Инцидент произошел на Вайнера, 9а, примерно в 7 часов утра. На кровле здания в это время находились трое молодых людей.

Парень упал с крыши

«Я начал спускаться из офиса. Когда на первом этаже был – услышал вопли и звук удара о землю. Вышел на улицу, мужчина уже лежит. Потом медики накрыли погибшего мешком», – пояснил свидетель инцидента.

На месте работали полицейские, сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. Участок вокруг тела оцепили, оно пролежало на Вайнера около часа. Знакомые погибшего рассказывают, что утром он жаловался на то, что его уволили с работы и у него двое детей.

«Проводится проверка СО по Ленинскому району Екатеринбурга. Выясняются все обстоятельства происшествия, предварительно признаков того, что в отношении мужчины совершено какое-либо преступление, – пока нет», – прокомментировали в СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

В Свердловской области самый высокий показатель смертности от коронавируса в УрФО. / Первая стадия поглощения горздрава минздравом прошла беспрепятственно. / Автостраховщики больше месяца не могут починить новую базу ОСАГО, на которую потратили 2 миллиарда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»