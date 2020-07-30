В Свердловской области самый высокий показатель смертности от коронавируса в УрФО

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитали летальность от Covid-19 в регионах Урала. Самый высокий в УрФО – в Свердловской области, он составляет 1,3%. За две недели он вырос – был 1,14%. На втором месте Челябинская область с показателем 0,83%, неделю назад показатель был, напротив, выше – 0,87%. На третьем месте ХМАО с показателем 0,79% против 0,77% семь дней назад.

Вторую тройку возглавляет ЯНАО, где показатель за неделю вырос с 0,7% до 0,71%. Затем следует Тюменская область, в этом регионе смертность снизилась с 0,45% до 0,43%. Наконец, в Курганской области летальность составила 0,41% (неделю назад – 0,36%).

Добавим, что средний показатель летальности по России на сегодняшний день составляет 1,65%. На Урале в среднем он ниже – 0,90%. За весь период пандемии в УрФО от коронавирусной инфекции скончались 595 человек.

Самая высокая смертность в России сейчас в Санкт-Петербурге – 6,46%, на втором месте Дагестан – 4,82%, на третьем – Тверская область с 3,07%.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.20

Первая стадия поглощения горздрава минздравом прошла беспрепятственно. / Автостраховщики больше месяца не могут починить новую базу ОСАГО, на которую потратили 2 миллиарда. / Высокинский взял себе советника с подводной лодки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»