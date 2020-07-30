Екатеринбуржцы рассказали, что таксисты не хотят ездить в масках (ВИДЕО)

В Екатеринбурге водители такси не хотят ездить в масках. Об этом рассказывают горожане в соцсетях. «Вот мнение таксиста популярного сервиса, который сегодня наотрез отказался надевать маску, сказал, что ее у него нет. Пришлось предложить ему запасную, он ее принял. Его цитаты: «я когда надеваю маску, чувствую, что все думают, что я дурак (едем в закрытой машине, я в маске и перчатках); «я не верю в вирус, это все придумано»; «я не верю правительству»; «если нас захотят всех убить, то это сделают»; «из 1000 таксистов в чатике никто не заболел (потом поправился, что не знает точно)»; «из 13 000 пассажиров, которых я вез, никто не болеет (экспертиза!)». И начало нашего разговора, где я прошу его надеть маску: «Маску надеть? У меня нет маски. Вы чем-то болеете?». Пожелал ему и близким здоровья, потому что при 57 заказах в день и таком отношении…» – пишет в фейсбуке житель Екатеринбурга Александр.

Должны ли таксисты быть в масках?

Его подписчики советуют говорить в подобных случаях, что больны, или не пользоваться общественным транспортом или такси вовсе. «Месяц-полтора назад они их носили, но сейчас вообще что-то расслабились. Меня другое бесит: на переднее сиденье видите ли нельзя, а сам без маски и перчаток. По мне так, если другим запрещаешь, соблюдай и сам», – пишет екатеринбурженка Елена.

Горожанка Екатерина утверждает, что за последнее время не встречала водителей популярного сервиса такси в масках. При этом уведомления от этой службы для пассажиров о том, что необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, приходят. Они выглядят вот так.

В службе поддержки «Яндекс.Такси» рассказали, что регулярно информируют и таксопарки, и водителей о требованиях Роспотребнадзора и мерах профилактики распространения вируса и рекомендуют пассажирам в каждом конкретном случае обязательно сообщать в службу поддержки, когда водитель отказывается надевать маску.

Добавим, что, по информации Роспотребнадзора, носить маски в помещениях должны все, поскольку нельзя предугадать, кто может быть инфицирован, но, например, еще не знает об этом или переносит Covid-19 в бессимптомной форме. «Маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц, и опасность инфицирования для окружающих снижается. Здоровые люди должны использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта», – напомнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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