Свердловские спасатели выступили с экстренным предупреждением

Завтра, 31 июля, в Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды: сильные дожди, грозы с порывами ветра до 18 м/с и град.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, самая высокая вероятность разгула стихии – на севере региона и в горах.
Спасатели советуют владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Во время грозы нужно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, воздержаться от топки печей, не говорить по телефону, по возможности выключить электроприборы.
Уралгидрометцентр уточняет, что, несмотря на дожди и град, будет достаточно тепло – от 13 до 18 градусов выше ноля ночью и 22 – 27 днем. Ветер будет дуть с запада и юго-запада.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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