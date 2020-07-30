Россельхознадзор проверяет информацию о зараженном мясе из Екатеринбурга

Управление Россельхознадзора по Свердловской области проводит проверку предприятия ООО «Агросервис ЕКБ», поставлявшего замороженную говядину в социальные учреждения Башкортостана. Накануне республиканское управление ведомства опубликовало информацию, что в отобранных пробах мяса свердловского поставщика был обнаружен возбудитель Listeria monocytogenes. Эта бактерия вызывает опасное для человека заболевание листериоз.

Отмечалось, что после получения результатов лабораторных исследований в июле текущего года некачественная продукция была изъята, а производитель полуфабрикатов поставлен в известность о нарушении. После того, как новость попала в екатеринбургские СМИ, в Свердловской области началась собственная проверка.

«В данное время Управление Россельхознадзора проводит проверочные мероприятия в отношении фактов, размещенных в СМИ», – сообщает пресс-служба ведомства.



Екатеринбург, Валентина Ярославцева



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